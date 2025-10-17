Solidarietà a Sigfrido Ranucci | un attacco alla libertà di stampa

Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre.Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

