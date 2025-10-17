Solidarietà a Sigfrido Ranucci dal Cdr dei giornalisti di Citynews

Ravennatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di giovedì. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma d’inchiesta del panorama. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

solidariet224 sigfrido ranucci cdrSolidarietà a Sigfrido Ranucci: "L'attacco alla sua persona colpisce tutto il giornalismo libero" - Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre ... udinetoday.it scrive

solidariet224 sigfrido ranucci cdrPresidio di solidarietà a Sigfrido Ranucci davanti al centro di produzione Rai di Torino - Dopo l'attentato che ha distrutto l'auto sua e della figlia a Pomezia: presenti delegazioni dell'associazione Stampa Subalpina e dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte ... Scrive rainews.it

solidariet224 sigfrido ranucci cdrCaso Ranucci, la posizione del Cdr - Il Comitato di Redazione della Tgr Umbria esprime piena solidarietà per l'atto gravissimo subito dal conduttore di Report ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Sigfrido Ranucci Cdr