Solidarietà a Sigfrido Ranucci dai giornalisti di Citynews

La nota emessa dal comitato dei giornalisti di Citynews.Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondisci con queste news

Corriere della Sera. . Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci, come fanno sapere fonti del Quirinale, la sua solidarietà, esprimendo «severa condanna» per il grave gesto intimidatorio. L'articolo di Laura - facebook.com Vai su Facebook

La mia solidarietà a Sigfrido Ranucci per il vile atto intimidatorio subito. In Italia nessuna bomba potrà mai far tacere la libertà di informazione. - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà dei giornalisti di Citynews - Il Comitato di Redazione dei giornalisti: "L’attacco alla sua persona rappresenta un attacco a tutto il giornalismo libero del Paese" ... Lo riporta latinatoday.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Tassello Mancante: "Solidarietà e vicinanza al giornalista e alla sua famiglia" - Solidarietà dall'associazione putignanese che lo aveva ospitato al Kepos Fest. informatissimo.net scrive

Vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai, della TgR e dei giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Si legge su rainews.it