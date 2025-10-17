Solidarietà a Sigfrido Ranucci dai giornalisti di Citynews

La nota del comitato dei giornalisti di Citynews di oggi, 17 ottobre 2025.Il Cdr dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Solidarietà a Sigfrido Ranucci e un abbraccio di vicinanza al dolore dei famigliari dei tre carabinieri uccisi a Verona. - facebook.com Vai su Facebook

La nostra solidarietà a Sigfrido Ranucci. Il giornalismo dovrebbe essere sempre tutelato. #Quartogrado - X Vai su X

Sigfrido Ranucci, la solidarietà de Il Tempo: conosciamo clima di odio verso giornalisti liberi, vai avanti più forte ancora - «Caro Sigfrido Ranucci odio e paura per le tue inchieste muove la gente peggiore. Da iltempo.it

Vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai, della TgR e dei giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Lo riporta rainews.it

Sigfrido Ranucci, le lacrime al balcone per l'abbraccio della piazza: «Siamo noi la tua scorta» - Sigfrido Ranucci alle sei di sera si affaccia dal primo piano della sede Rai di via Teulada e stringe le braccia attorno al petto, asciuga gli occhi e lancia baci ai giornalisti, colleghi, ... Secondo leggo.it