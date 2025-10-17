Solidarietà a Sigfrido Ranucci da parte del Premio Giornalistico Città di Foiano
Arezzo, 17 ottobre 2025 – «Il Premio giornalista esprime p rofonda solidarietà e vicinanza al collega giornalista Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, vittima la scorsa notte di un gravissimo atto intimidatorio: un ordigno è stato collocato sotto la sua automobile, provocando una forte esplosione che ha danneggiato anche l'abitazione e un'altra vettura di famiglia. Di fronte a un gesto così violento e vile, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, non possiamo che ribadire con forza la nostra condanna assoluta di ogni forma di minaccia e intimidazione contro la libertà di stampa e il diritto dei cittadini ad essere informati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
