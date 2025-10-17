Solidarietà a Ranucci | presidio davanti alla sede Rai di Ast Odg giornalisti della Tgr Toscana con Giani e Sara Funaro

Presidio e assemblea per esprimere totale solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato, oggi pomeriggio, 17 ottobre 2025, a Firenze davanti alla sede Rai della Toscana. Promosso dall'Associazione Stampa Toscana, dal Cdr e da tutto il corpo redazionale della Tgr Rai Toscana, dall'Ordine regionale dei giornalisti e dall'Ussi toscano, al presidio-assemblea hanno partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il presidente del Corecom, Marco Meacci, l'assessora comunale allo sport, Letizia Perini, la capo di gabinetto di Giani, Cristina Manetti, alcuni consiglieri regionali ed esponenti politici fiorentini e toscani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Solidarietà a Ranucci: presidio davanti alla sede Rai di Ast, Odg, giornalisti della Tgr Toscana con Giani e Sara Funaro

