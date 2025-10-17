Solidale Vicinanza dalla Redazione di MondoUomoit per il Collega e Giornalista Sigfrido Ranucci
La redazione di MondoUomo.it desidera esprimere la propria ferma e convinta solidarietà al collega Ranucci, recentemente oggetto di un attentato con una bomba. La redazione di MondoUomo.it esprime la più sincera e ferma solidarietà al collega Sigfrido Ranucci, vittima di un gravissimo attentato avvenuto nella notte a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte di Roma. Un ordigno è stato piazzato sotto l’auto di Ranucci e quella di sua figlia, causando un’esplosione potente che ha distrutto entrambi i veicoli e danneggiato anche una casa vicina. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la deflagrazione avrebbe potuto uccidere chiunque fosse passato L'articolo Solidale Vicinanza dalla Redazione di MondoUomo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
