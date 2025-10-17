Sole e nuvole si alternano | ma il weekend sarà in prevalenza asciutto

Un promontorio anticiclonico centrato sull’Europa occidentale continua a garantire condizioni di tempo stabile e clima mite; il tempo non sarà pero’ sempre soleggiato a causa del transito di nuvolosità sparsa sia sulla Val Padana che a ridosso dei rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 17 ottobre 2025 Tempo Previsto: Nottetempo e al primo mattino formazione di nubi basse e foschie dense che, nel corso della giornata, tenderanno a diradarsi lasciando spazio al sole sulle zone di pianura; insisterà della nuvolosità sulla fascia prealpina e pedemontana ma sempre in un contesto asciutto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sole e nuvole si alternano: ma il weekend sarà in prevalenza asciutto

