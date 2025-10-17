Sole 24 Ore giornalisti in sciopero

L’assemblea dei giornalisti del Sole 24 Ore ha deciso, con voto unanime, di scioperare «a difesa delle colleghe e dei colleghi». La decisione è stata presa per protestare contro «il reiterato ricorso a figure esterne per realizzare servizi e interviste di primo piano». Nella nota del cdr si legge: «Il caso più eclatante è accaduto ieri, giorno di approvazione della legge di bilancio in consiglio dei ministri, con l’improvvisa comparsa sulle pagine del giornale di un’intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte di una collaboratrice esterna». Il riferimento è a un articolo a firma Maria Latella. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sole 24 Ore, giornalisti in sciopero

Approfondisci con queste news

L’andamento delle principali piazze finanziarie europee e delle Borse internazionali, i casi più rilevanti della giornata sui mercati finanziari, analizzati dai giornalisti de Il Sole 24 Ore. - facebook.com Vai su Facebook

#StefanoMancuso “Il sole è la fonte energetica del nostro pianeta. Il sole da solo rappresenta il 99.86% della massa del Sistema Solare che quindi ne è sua fonte e motore” #fgcult25 - X Vai su X

Comunicato sindacale di solidarietà a Sigfrido Ranucci - Le giornaliste e i giornalisti del Sole 24 Ore condannano con forza l’attentato subito da Sigfrido Ranucci, esprimono solidarietà al collega e ai suoi familiari e manifestano preoccupazione per il cli ... Da msn.com

Attentato Ranucci, i colleghi davanti alla sede Rai: “Basta clima d’odio contro giornalisti” - (LaPresse) Un presidio di colleghi e non solo per stare vicini a Sigfrido Ranucci dopo l’esplosione dell’ordigno davanti a casa sua a ... Riporta msn.com

Ranucci, Bortone: gli attacchi ai giornalisti devono finire - "La piazza di oggi è bella, come è giusto che sia, ed è importante stringersi attorno a Sigfrido Ranucci e ... Da msn.com