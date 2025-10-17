Sofisticato femminile e versatile L' abito must-have dell' Autunno 2025 è un tubino a maniche lunghe per fashioniste di tutte le età

E leganza h 24. Nonostante l’alternarsi di stagioni e tendenze, ogni fashionista è alla ricerca di look versatili e sempre attuali. Ensemble raffinati in grado di adattarsi con nonchalance a tutti gli impegni della giornata, da mattina a sera, senza passare da casa. Nell’ Autunno 2025, il tubino a maniche lunghe si candida a diventare il vero capo passe-partout del guardaroba. Come vestirsi in ufficio: 5 outfit eleganti a cui ispirarsi X Sofisticato e femminile per natura, il vestito dalla lunghezza al ginocchio si appresta dunque a risolvere innumerevoli dilemmi stilistici. Dall’alba al tramonto, il tubino a maniche lunghe si sfoggia in ufficio così come a cena, senza dimenticare cerimonie e occasioni speciali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

