Società partecipate Ripepi | Il tiranno Falcomatà vuole epurare tutti coloro che non lo hanno votato

Reggiotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quando la democrazia si piega al volere di un solo uomo, il passo successivo è sempre la tirannia. E a Reggio Calabria, purtroppo, quel passo sembra essere già stato compiuto". Così il consigliere comunale Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

