Società partecipate Ripepi | Il tiranno Falcomatà vuole epurare tutti coloro che non lo hanno votato
“Quando la democrazia si piega al volere di un solo uomo, il passo successivo è sempre la tirannia. E a Reggio Calabria, purtroppo, quel passo sembra essere già stato compiuto". Così il consigliere comunale Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
Revisione periodica delle società partecipate: la compilazione delle schede MEF non esaurisce l’adempimento - NeoPA https://share.google/Nu7gTK2nCilaIHWm1 Revisione periodica delle società partecipate: la compilazione delle schede MEF non esaurisc - facebook.com Vai su Facebook
#corsodiformazione I CONTROLLI DELLE PA SULLE SOCIETA’ #PARTECIPATE: INTERAZIONI, STRUMENTI E PROFILI ORGANIZZATIVI #direttastreaming 17 Novembre 2025 https://soi.it/corso/i-controlli-delle-pa-sulle-societa-partecipate-interazioni-strume - X Vai su X