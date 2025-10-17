Snowmanning | il flirt che nasce per noia in inverno si scioglie come neve al sole in primavera

La tendenza a cercare un partner "stagionale" si chiama Snowmanning: sono relazioni che nascono col freddo per noia e solitudine e muoiono quando torna il sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Snowmanning: il flirt che nasce per noia in inverno si scioglie come neve al sole in primavera - La tendenza a cercare un partner "stagionale" si chiama Snowmanning: sono relazioni che nascono col freddo per noia e solitudine e muoiono quando ... Si legge su fanpage.it