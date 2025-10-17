Snoop Dogg i 3 gol dal Novara il 4 di Chivu | l' anno nero che inghiottì Gasp nel frullatore Inter

Nel 2011-12 l'allenatore della Roma guidò la squadra per 3 mesi: quattro sconfitte e un pareggio. Moratti lo esonerò dopo il ko contro il Novara. E in difesa, quel giorno, c'era l'attuale tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Snoop Dogg, i 3 gol dal Novara, il 4 di Chivu: l'anno nero che inghiottì Gasp nel "frullatore" Inter

