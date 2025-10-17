Smart Life Festival Modena | Wind Tre promuove innovazione e responsabilità digitale

MODENA – Dal 16 al 19 ottobre è in corso a Modena la decima edizione dello Smart Life Festival, l’appuntamento annuale dal titolo “Non c’è più Internet? Nuove connessioni per l’umanità digitale”, dedicato alla cultura e all’innovazione per riflettere sulla profonda trasformazione del web e sulle nuove modalità di relazione e per promuovere un futuro digitale più etico, consapevole e inclusivo. Wind Tre è presente in due diversi momenti di approfondimento organizzati dalla Fondazione Italia Digitale, in collaborazione con Smart Life Festival, con la partecipazione di Roberto Basso, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità dell’azienda, che interviene alla tavola rotonda “Canali digitali e nuove reti per lo sviluppo professionale, del territorio e della PA”, un confronto sulle opportunità offerte dalle tecnologie digitali nella crescita delle comunità e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

