Small Medium o Large? Alla Biblioteca Mai tre venerdì tra libri arte e architettura

L’INIZIATIVA. Dal 24 ottobre al 12 dicembre 2025 la Biblioteca civica Angelo Mai di Bergamo propone un itinerario in tre capitoli per raccontare i libri attraverso l’arte e i luoghi della lettura. Gli incontri si tengono sempre di venerdì alle 19 e l’accesso è libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Small, Medium o Large? Alla Biblioteca Mai tre venerdì tra libri, arte e architettura

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I nostri pacchetti di compleanno sono pronti! Small, Medium o Large – scegli quello perfetto per te! Che sia una festa intima o un grande evento, abbiamo pensato a tutto noi! Dolce o salato, con gusto e fantasia… tu devi solo goderti il momento! Pa - facebook.com Vai su Facebook

Small, Medium o Large? Alla Biblioteca Mai tre venerdì tra libri, arte e architettura - Dal 24 ottobre al 12 dicembre la Biblioteca Mai di Bergamo propone un itinerario in 3 capitoli per raccontare i libri attraverso l’arte e i luoghi della lettura ... Lo riporta ecodibergamo.it

Small Medium Large - I quarti mondi hasseliani, le visioni africane dei Talking Heads, una sorta di versione caraibica del kraut rock tra Harmonia e Holger Czukay. sentireascoltare.com scrive

SML - Small Medium Large - Tredici variazioni su tema, un’elasticità ritmica e una surreale architettura strumentale, oltre una straordinaria e originale interazione tra elettronica e rigidi canoni jazz: questo è il vibrante ... Scrive ondarock.it