Sky Up The Edit al via la quarta edizione | il tema protagonista è il rispetto

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla presentazione ha partecipato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: "Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sky up the edit al via la quarta edizione il tema protagonista 232 il rispetto

© Gazzetta.it - Sky Up The Edit, al via la quarta edizione: il tema protagonista è il rispetto

Argomenti simili trattati di recente

sky up the editSky Up The Edit, al via la quarta edizione: il tema protagonista è il rispetto - Alla presentazione ha partecipato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: "Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto" ... Lo riporta msn.com

sky up the editSky Up The Edit a Live in Roma, Abodi: “Sport insegna il rispetto” - Sara Varetto ne parla con Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica, campionessa del mondo ... Come scrive tg24.sky.it

sky up the editSky Up The Edit, al via la quarta edizione: il Rispetto è il tema protagonista di quest'anno - Varetto (Sky Italia): "Il progetto, ispirato ai valori dello sport – impegno, fair play, collaborazione e spirito di squadra – promuove l’importanza per ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sky Up The Edit