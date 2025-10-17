Sky Up The Edit Abodi | Lo sport senza rispetto non esiste Maurelli | In pedana guerriere non solo farfalle

Alla presentazione di Sky Up The Edit, il Ministro per lo Sport e i Giovani richiama il valore del rispetto come fondamento della vita e dello sport, mentre la plurimedagliata olimpica racconta il sacrificio, la forza e l’eredità della ginnastica ritmica. Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto questa mattina, durante Sky TG24 Live in Roma, alla presentazione della quarta edizione di Sky Up The Edit. L’argomento scelto per quest’anno è il Rispetto, inteso come attenzione verso sé stessi, verso gli altri e verso l’ambiente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it