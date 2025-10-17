Parte oggi la quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico di Sky che quest’anno darà la possibilità a studentesse e studenti tra gli 8 e 18 anni di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione digitale nelle scuole e nei primi tre anni sono stati oltre 22.200 ragazze e ragazzi e più di 1.200 cl. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Up The Edit 2025: studenti protagonisti con progetti sul rispetto e inclusione digitale