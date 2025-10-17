Sky TG24 Live In Roma ora Sky Up The Edit con il ministro Abodi DIRETTA TV

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è dal Teatro di Villa Torlonia della Capitale. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sky tg24 live in roma ora sky up the edit con il ministro abodi diretta tv

© Tg24.sky.it - Sky TG24 Live In Roma, ora Sky Up The Edit con il ministro Abodi. DIRETTA TV

Altre letture consigliate

sky tg24 live romaSky TG24 Live In Roma, si parte col premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sky TG24 Live In Roma, si parte col premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi. Da tg24.sky.it

sky tg24 live romaSky TG24 Live In a Roma: diretta eventi, politica, ospiti e attualità dal Teatro di Villa Torlonia - Sky TG24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, storie e attualità a... digital-news.it scrive

A Villa Torlonia torna lo Sky TG24 Live In - Venerdì 17 ottobre il Teatro di Villa Torlonia si trasformerà in uno studio televisivo e ospiterà lo Sky TG24 Live In, il format del canale all news diretto da Fabio Vitale. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sky Tg24 Live Roma