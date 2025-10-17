Sky TG24 Live In Roma Marco D' amore racconta Gomorra - Le Origini DIRETTA TV

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è dal Teatro di Villa Torlonia della Capitale. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

