Sky TG24 Live In Roma dialogo con il cardinale Gianfranco Ravasi DIRETTA TV

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è dal Teatro di Villa Torlonia della Capitale. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

