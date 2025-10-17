Skriniar Juve il difensore del Fenerbahce è davvero un obiettivo del calciomercato bianconero? Tutta la verità dopo le ultime voci

Skriniar Juve, Pedullà svela la strategia: l’ex Inter è il preferito, ma il club aspetta di valutare i rientri di Bremer e Cabal prima di affondare il colpo. Un’idea concreta, una suggestione che stuzzica la dirigenza, ma un’operazione che non si sbloccherà a breve. Il mercato Juve ha individuato in  Milan Skriniar  il profilo ideale per sostituire l’infortunato  Gleison Bremer, ma la strada per il suo ritorno in  Serie A  è legata a una strategia di attesa. Come riportato dall’esperto di mercato  Alfredo Pedullà, il club bianconero ha intenzione di prendere una decisione solo a ridosso del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

