Six Kings Slam Sinner | Djokovic è un modello per me con Alcaraz sarà una grande battaglia
Riad – “Djokovic è davvero un grande modello per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo”. Jannik Sinner ha risposto così ai complimenti di Novak Djokovic dopo la semifinale vinta al Six Kings Slam, oggi giovedì 16 ottobre. Sinner: “Finale con Alcaraz sarà battaglia”. “Giocare contro di lui – ha spiegato Sinner a fine match – è un enorme onore e privilegio. Sono felice per oggi, ma anche felice di vederlo nei tornei e di averlo intorno”. L’azzurro parla anche della finale con Alcaraz di sabato 18 ottobre: “Carlos? Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
