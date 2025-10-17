Six Kings Slam perché la finale Sinner-Alcaraz si gioca domani e non oggi
Le gare contro Fritz e Djokovic hanno dimostrato, ancora una volta, che i più forti sono loro due: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono arrivati in fondo anche al torneo arabo di esibizione chiamato Six Kings Slam che darà una valanga di denaro al vincitore (6 milioni di dollari). La finalissima tra lo spagnolo e l'italiano, però, non si giocherà oggi ma è prevista per sabato 18 ottobre subito dopo la finale per il terzo e quarto posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz (anche loro non scenderanno in campo nella giornata odierna). Qual è la regola Atp. Chi sta seguendo il torneo si sarà accorto che è spalmato in quattro giorni e non in tre come in teoria potrebbe essere: le prime gare mercoledì 15 ottobre, le semifinali giovedì 16 e le due finali venerdì 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
