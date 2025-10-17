Six Kings Slam Cup in finale è sempre Sinner contro Alcaraz | il pronostico

Per la sesta volta l'azzurro nel 2025 affronta lo spagnolo che lo ha battuto quattro volte su cinque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Six Kings Slam Cup, in finale è sempre Sinner contro Alcaraz: il pronostico

Six Kings Slam, Sinner travolge Djokovic: sabato la finalissima contro Alcaraz - X Vai su X

Zverev eliminato in 59 minuti dal Six Kings Slam ma ride lo stesso: la cifra che ha guadagnato al secondo è impressionante - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, esordio da re alla Six King Slam. Travolto Tsitsipas in 75’. In semifinale Jannik contro Djokovic - Esordio da re alla Six Kings Slam Cup di Riad (Arabia Saudita); ha travolto il greco Tsitsipas con un punteggio eloquente: 6- Riporta blitzquotidiano.it

LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 6-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo sfiora la perfezione ed accede in finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Come scrive oasport.it

Six Kings Slam - Ecco l'orario delle semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz - Secondo e penultimo giorno di gare a Riyadh per il Six Kings Slam, la manifestazione riservata ai sei migliori giocatori che assegna solo per il vincitore un assegno da 6 milioni di euro. Segnala msn.com