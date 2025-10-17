Six Kings Slam 2025 Sinner vs Alcaraz | quando a che ora e dove vederla

Lettera43.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora loro. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la sesta volta nel 2025, la seconda di fila a Riyad. In palio, stavolta, non c’è nessun titolo dello Slam o primato nel ranking Atp, ma il più ricco montepremi nella storia del tennis. I due dominatori del circuito si contenderanno infatti il Six Kings Slam 2025, esibizione saudita che garantisce al campione un assegno da 6 milioni di dollari. Il match è in programma sabato 18 ottobre, in diretta e in esclusiva streaming come il resto del torneo su Netflix. Si inizierà non prima delle ore 20 italiane o comunque al termine della sfida per il terzo e quarto posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Lettera43.it

six kings slam 2025 sinner vs alcaraz quando a che ora e dove vederla

© Lettera43.it - Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: quando, a che ora e dove vederla

Leggi anche questi approfondimenti

six kings slam 2025Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: quando, a che ora e dove vederla - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocheranno in finale il ricco montepremi del Six King Slam 2025: cosa sapere sulla partita. Come scrive msn.com

six kings slam 2025Six Kings Slam, Alcaraz: “Sono stupito dalla professionalità che sto mantenendo. Sono più consistente” [VIDEO] - Interviste | E sull’infortunio alla caviglia: “Non sento dolore, ma un po’ ci penso ancora”, rivela lo spagnolo. Segnala ubitennis.com

six kings slam 2025Sinner Alcaraz in finale di Six Kings Slam, quando giocano: data e ora - La sfida tra Sinner e Alcaraz, finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si giocherà sabato 18 ottobre non prima delle 20 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Six Kings Slam 2025