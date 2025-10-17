Six Kings Slam 2025 Sinner vs Alcaraz | quando a che ora e dove vederla

Ancora loro. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la sesta volta nel 2025, la seconda di fila a Riyad. In palio, stavolta, non c’è nessun titolo dello Slam o primato nel ranking Atp, ma il più ricco montepremi nella storia del tennis. I due dominatori del circuito si contenderanno infatti il Six Kings Slam 2025, esibizione saudita che garantisce al campione un assegno da 6 milioni di dollari. Il match è in programma sabato 18 ottobre, in diretta e in esclusiva streaming come il resto del torneo su Netflix. Si inizierà non prima delle ore 20 italiane o comunque al termine della sfida per il terzo e quarto posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: quando, a che ora e dove vederla

