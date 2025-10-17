Six Kings Slam 2025 la finale Sinner-Alcaraz | quando e dove vederla in tv

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Ancora una volta. Il n°2 e il n°1 del mondo si sfidano sabato 18 ottobre, alle 20.30 (ora italiana), nella finale del Six Kings Slam 2025, a Riad, in Arabia Saudita. In palio c’è un premio monstre: sei milioni di dollari. L’azzurro arriva a questo appuntamento dopo aver sconfitto il serbo Novak Djokovic con un perentorio 6-4 6-2, stesso risultato che sancito la vittoria dello spagnolo contro lo statunitense Taylor Fritz. I precedenti tra Sinner e Alcaraz. Sinner e Alcaraz si sono già affrontati ben 15 volte in passato. Il 22enne di El Palmar conduce con 10 vittorie e solo cinque sconfitte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Six Kings Slam 2025, la finale Sinner-Alcaraz: quando e dove vederla in tv

