Sitting Volley l’Italia vola in semifinale alla World Cup di Fort Wayne
Tre vittorie e due sconfitte nel girone per le azzurre di D’Aniello: decisive la vittoria a tavolino sulla Germania e il 3-0 all’Olanda. Ora la sfida al Brasile per un posto in finale. La Nazionale femminile di sitting volley chiude con il sorriso la fase a gironi della World Cup di Fort Wayne. Le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno terminato al quarto posto in classifica generale, grazie a tre successi (contro USA, Olanda e Germania a tavolino) e due sconfitte (con Canada e Brasile). Risultato che vale l’accesso alla semifinale contro il Brasile, in programma questa sera alle 21.30 ora italiana. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buone notizie per il sitting volley di Ad Astra! La nostra squadra parteciperà, domenica 11 febbraio, al Primo Trofeo Città di Legnano dedicato al sitting volley: dalle 10 alle 17, con altre cinque squadre, si cimenterà in questa sfida appassionante, all’insegn - facebook.com Vai su Facebook
Nasce la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley? Un progetto nato insieme a Giocoparma e Volley Club Cesena, che porterà la nostra squadra in Serie A1, nelle Coppe Europee e aprirà nuove strade alla pallavolo paralimpica ?https://tinyurl.com/yznn4ry - X Vai su X
Mondiali Sitting Volley, Italia in semifinale. Questa sera la sfida al Brasile - Si è chiuso il girone della nazionale femminile di Pasquale D’Aniello impegnata nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne (Indiana, S ... ivl24.it scrive
Mondiali sitting Volley, l’Italia cede al Brasile. Stasera la sfida dall’Olanda - Seconda sconfitta consecutiva per le azzurre di Pasquale D’Aniello impegnate nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne (Indiana, Stati ... Scrive ivl24.it
Sitting Volley: Italia batte l’Olanda 3-0 e torna a vincere nella World Cup - 0 nella World Cup di Sitting Volley a Fort Wayne. Si legge su calciomagazine.net