Sitting Volley l’Italia vola in semifinale alla World Cup di Fort Wayne

Tre vittorie e due sconfitte nel girone per le azzurre di D’Aniello: decisive la vittoria a tavolino sulla Germania e il 3-0 all’Olanda. Ora la sfida al Brasile per un posto in finale. La Nazionale femminile di sitting volley chiude con il sorriso la fase a gironi della World Cup di Fort Wayne. Le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno terminato al quarto posto in classifica generale, grazie a tre successi (contro USA, Olanda e Germania a tavolino) e due sconfitte (con Canada e Brasile). Risultato che vale l’accesso alla semifinale contro il Brasile, in programma questa sera alle 21.30 ora italiana. 🔗 Leggi su Sportface.it