Sinner | Vorrei Will Smith in un film su di me E l' attore risponde | Ci sto!

Jannik, ma se venisse girato un film a Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato? Risposta: “Facciamo Will Smith, perché no?". Poi, dopo aver spiazzato i giornalisti, l'azzurro aggiunge un sorriso dei suoi: “Diverso, ma bello". Ciak, motore, azione: pronti. Il principe di Bel Air, l’eroe di Independence Day, Cassius Clay in Alì e l’investigatore fantascientifico di Men in black, cioè Willord Carroll Smith II, ha risposto con una altrettanto simpatica storia Instagram, un fotomontaggio con il proprio volto d’attore sulla foto di Sinner che regge il trofeo di Wimbledon e un semplicissimo “I’m in!!!!”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner: "Vorrei Will Smith in un film su di me". E l'attore risponde: "Ci sto!"

