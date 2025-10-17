Sinner | Vorrei Will Smith in un film su di me E l' attore risponde | Ci sto!

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik, ma se venisse girato un film a Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato? Risposta: “Facciamo Will Smith, perché no?". Poi, dopo aver spiazzato i giornalisti, l'azzurro aggiunge un sorriso dei suoi: “Diverso, ma bello". Ciak, motore, azione: pronti. Il principe di Bel Air, l’eroe di Independence Day, Cassius Clay in Alì e l’investigatore fantascientifico di Men in black, cioè Willord Carroll Smith II, ha risposto con una altrettanto simpatica storia Instagram, un fotomontaggio con il proprio volto d’attore sulla foto di Sinner che regge il trofeo di Wimbledon e un semplicissimo “I’m in!!!!”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner vorrei will smith in un film su di me e l attore risponde ci sto

© Sport.quotidiano.net - Sinner: "Vorrei Will Smith in un film su di me". E l'attore risponde: "Ci sto!"

Approfondisci con queste news

sinner vorrei will smithSinner: "Vorrei Will Smith in un film su di me". E l'attore risponde: "Ci sto!" - In un'intervista al Six Kings Slam, Jannik ha ironizzato sull’ipotesi di un film sulla sua vita: “Quale attore potrebbe farlo? Segnala sport.quotidiano.net

sinner vorrei will smith“Nel film su di me vorrei essere interpretato da Will Smith”. Sinner chiama, l’attore risponde con un fotomontaggio: “Ci sto” - Sinner chiama, l'attore risponde con un fotomontaggio: "Ci sto" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

sinner vorrei will smithSinner e Will Smith, siparietto social. Jannik: «Vorrei mi interpretasse al cinema». E l'attore: «Ci sono» - L'azzurro, che si prepara alla finale contro Alcaraz al Six Kings Slam, scherza su precisa domanda. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vorrei Will Smith