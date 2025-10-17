Sinner tifoso ‘speciale’ al Six Kings Slam Il siparietto con IShowSpeed

Seriea24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – IShowSpeed ‘incorona’ Jannik Sinner. Lo youtuber americano, uno dei più influenti e seguiti della sua categoria, si trova in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, che domani si prepara a conoscere il suo nuovo re nella finale tra il tennista azzurro, che ha battuto Novak Djokovic in semifinale, e Carlos Alcaraz, vincente contro Taylor Fritz.  Durante il suo soggiorno a Riad, Speed ha potuto conoscere i migliori tennisti al mondo e assistere ai loro allenamenti. Nessun dubbio su chi, secondo lui, sia il più forte: “Sono al Six Kings Slam e sto assistendo all’allenamento del numero uno”, ha detto lo youtuber postando un video di Sinner in campo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sinner tifoso 8216speciale8217 sixSinner, tifoso ‘speciale’ al Six Kings Slam. Il siparietto con IShowSpeed - Lo youtuber americano, uno dei più influenti e seguiti della sua categoria, si trova in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, che domani si prepara a ... Lo riporta msn.com

sinner tifoso 8216speciale8217 sixDjokovic si inchina a Sinner: “Un treno in corsa, spacca la palla. Mi ha preso a calci nel c… Scusate tifosi, è colpa a sua” - Il serbo si arrende all'azzurro nella semifinale del Six Kings Slam. Riporta ilfattoquotidiano.it

sinner tifoso 8216speciale8217 sixSinner si ritrova un tifoso arabo in campo al Six Kings Slam: ha una richiesta, ma non fa in tempo - L’episodio è avvenuto mentre Jannik stava uscendo dal campo dopo la partita vinta contro Tsitsipas. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Tifoso 8216speciale8217 Six