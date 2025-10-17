Sinner tifoso ‘speciale’ al Six Kings Slam Il siparietto con IShowSpeed

(Adnkronos) – IShowSpeed ‘incorona’ Jannik Sinner. Lo youtuber americano, uno dei più influenti e seguiti della sua categoria, si trova in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, che domani si prepara a conoscere il suo nuovo re nella finale tra il tennista azzurro, che ha battuto Novak Djokovic in semifinale, e Carlos Alcaraz, vincente contro Taylor Fritz. Durante il suo soggiorno a Riad, Speed ha potuto conoscere i migliori tennisti al mondo e assistere ai loro allenamenti. Nessun dubbio su chi, secondo lui, sia il più forte: “Sono al Six Kings Slam e sto assistendo all’allenamento del numero uno”, ha detto lo youtuber postando un video di Sinner in campo. 🔗 Leggi su Seriea24.it