Sinner spiazza tutti | botta e risposta con Will Smith tifosi increduli

Il botta e risposta social tra Jannik Sinner e Will Smith sta facendo il giro del mondo. Durante un’intervista al Six Kings Slam, il tennista azzurro ha risposto a una domanda curiosa: quale attore vorrebbe lo interpretasse in un film sulla sua vita? La risposta è arrivata chiara e ironica: Will Smith. Poche ore dopo, l’attore di Hollywood ha replicato con una storia su Instagram che è subito diventata virale, accettando la proposta con entusiasmo. La scelta di Sinner. L’episodio è avvenuto nel corso del Six Kings Slam, evento esibizione che ha riunito alcune delle stelle più importanti del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Sinner spiazza tutti: botta e risposta con Will Smith, tifosi increduli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jannik Sinner e il film sulla sua vita, il desiderio che spiazza tutti: «Nel mio ruolo? Vorrei Will Smith» – Il video - X Vai su X

Choc in campo: Jannik Sinner se lo ritrova davanti, interviene la sicurezza. Chi era e cosa è successo (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

La frase di Sinner a Zverev dopo le polemiche sui campi diventa subito virale: ecco l'incredibile botta e risposta - L'azzurro e il tedesco saranno due dei sei protagonisti al via nel Six Kings Slam, la ricca esibizione in programma dal 15 al 18 ottobre ... msn.com scrive

Sinner-Alcaraz, l'azzurro vince a Pechino e segna la data del sorpasso in classifia allo spagnolo - Ha incominciato Carlos Alcaraz a Tokyo, demolendo un acciaccato Taylor Fritz in finale, per conquistare il suo ottavo titolo in stagione. Secondo ilmattino.it

Sinner-Alcaraz, botta e risposta a distanza: domani Jannik a caccia della finale - Botta e risposta a suon di vittorie tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz impegnati rispettivamente nei tornei di Pechino e Tokyo. Riporta iltempo.it