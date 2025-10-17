Sinner Per un film su di me sceglierei Will Smith La risposta dell’attore è esilarante
Per riflettere occorre ridere in primis. Tutto è iniziato quando Jannik Sinner, in conferenza stampa alla vigilia del Six Kings Slam di Riyad, ha risposto più o meno ironicamente a una domanda insolita: chi vorrebbe nei panni di sé stesso in un film sulla sua vita? La risposta, inaspettata e irresistibile: “Facciamo Will Smith, perché no? Diverso, ma bello!”. L’intervista, condivisa online dal presidente del torneo Turki Alalshikh, è diventata virale in poche ore, totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma la parte più divertente doveva ancora arrivare: Will Smith ha colto la battuta al volo e ha risposto pubblicamente. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jannik Sinner sul grande schermo, l'idea è ormai virale. Dopo i libri che ne hanno raccontato la crescita e le imprese, l’idea di un film dedicato al numero due del mondo affascina tifosi e appassionati di tennis. E stavolta è stato proprio il campione altoatesino - facebook.com Vai su Facebook
Un film su Sinner? Il tennista ha scelto l'attore giusto per interpretarlo. E lui ha già detto sì! [FOTO] https://bestmovie.it/news/un-film-su-sinner-il-tennista-ha-scelto-lattore-giusto-per-interpretarlo-e-lui-ha-gia-detto-si-foto/943674/… - X Vai su X
Sinner: 'Per un film su di me sceglierei Will Smith', e lui: 'Ci sto' - Il video diventa subito virale, anche perché lo pubblica Turki Alalshikh, l'uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi, non solo sportivi, ... Scrive ansa.it
Sinner, “Per un film su di me sceglierei Will Smith”. La risposta dell’attore è esilarante - Sinner scherza su un biopic e sceglie Will Smith, che risponde ironico: “Un film su di te? Come scrive dilei.it
Sinner: "Per un film su di me sceglierei Will Smith". La risposta dell'attore: "Ci sto" - L'azzurro in una pellicola sulla sua vita vorrebbe il noto attore americano nel suo ruolo. msn.com scrive