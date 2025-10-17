Sinner Per un film su di me sceglierei Will Smith La risposta dell’attore è esilarante

Dilei.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per riflettere occorre ridere in primis. Tutto è iniziato quando  Jannik Sinner, in conferenza stampa alla vigilia del  Six Kings Slam di Riyad, ha risposto più o meno ironicamente a una domanda insolita: chi vorrebbe nei panni di sé stesso in un film sulla sua vita? La risposta, inaspettata e irresistibile: “Facciamo Will Smith, perché no? Diverso, ma bello!”. L’intervista, condivisa online dal presidente del torneo  Turki Alalshikh, è diventata virale in poche ore, totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma la parte più divertente doveva ancora arrivare:  Will Smith  ha colto la battuta al volo e ha risposto pubblicamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

sinner per un film su di me sceglierei will smith la risposta dell8217attore 232 esilarante

© Dilei.it - Sinner, “Per un film su di me sceglierei Will Smith”. La risposta dell’attore è esilarante

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner film sceglierei willSinner: 'Per un film su di me sceglierei Will Smith', e lui: 'Ci sto' - Il video diventa subito virale, anche perché lo pubblica Turki Alalshikh, l'uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi, non solo sportivi, ... Scrive ansa.it

sinner film sceglierei willSinner, “Per un film su di me sceglierei Will Smith”. La risposta dell’attore è esilarante - Sinner scherza su un biopic e sceglie Will Smith, che risponde ironico: “Un film su di te? Come scrive dilei.it

sinner film sceglierei willSinner: "Per un film su di me sceglierei Will Smith". La risposta dell'attore: "Ci sto" - L'azzurro in una pellicola sulla sua vita vorrebbe il noto attore americano nel suo ruolo. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Film Sceglierei Will