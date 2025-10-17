Per riflettere occorre ridere in primis. Tutto è iniziato quando Jannik Sinner, in conferenza stampa alla vigilia del Six Kings Slam di Riyad, ha risposto più o meno ironicamente a una domanda insolita: chi vorrebbe nei panni di sé stesso in un film sulla sua vita? La risposta, inaspettata e irresistibile: “Facciamo Will Smith, perché no? Diverso, ma bello!”. L’intervista, condivisa online dal presidente del torneo Turki Alalshikh, è diventata virale in poche ore, totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma la parte più divertente doveva ancora arrivare: Will Smith ha colto la battuta al volo e ha risposto pubblicamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sinner, “Per un film su di me sceglierei Will Smith”. La risposta dell’attore è esilarante