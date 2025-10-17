Sinner impressionante | sfianca Djokovic e vince dopo 24 colpi

Jannik Sinner vola in finale al Six Kings Slam dopo aver battuto Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Ora ad attenderlo in finale ci sarà Carlos Alcaraz per decretare il vincitore di questo torneo, trasmesso in diretta da Netflix. Guarda uno degli scambi più belli della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner impressionante: sfianca Djokovic e vince dopo 24 colpi

Altre letture consigliate

Sinner schiacciasassi, anche Djokovic finisce al tappeto. Altra prova di forza impressionante per Jannik, che a Riad sembra davvero dominante a giudicare dalla striscia di risultati e prestazioni iniziata nella scorsa stagione. E se anche il servizio inizia a funzio - X Vai su X

Carlos Alcaraz lungimirante per quanto accaduto a Shanghai: lo spagnolo allunga su Jannik Sinner in classifica mondiale, mentre Musetti rafforza la top-10. Impressionante la scalata di Vacherot - facebook.com Vai su Facebook

Atp Shanghai, il tabellone: Sinner-Djokovic in semifinale? - Sinner vs bye (al 2° turno contro Altmaier o un qualificato) Musetti vs bye (al 2° turno contro Comesana o un qualificato) Cobolli vs bye (al 2° turno contro Munar o Fucsovics) Darderi vs bye (al 2° ... Da sport.sky.it

Sinner frena appena sente Djokovic: “Sono solo un ragazzo di 24 anni che vuole giocare bene a tennis” - Jannik Sinner non vuole sentir parlare di paragoni con Djokovic o gli altri due componenti dei Big Three, Federer e Nadal. Lo riporta fanpage.it

Pagina 2 | Sinner e il paragone con Djokovic: la risposta è virale! Sul forfait di Alcaraz... - Penso che anche l'anno scorso abbiamo gestito molto bene la stagione. Come scrive tuttosport.com