Sinner I’m in Cosa c' è dietro il botta e risposta di Will Smith e il tennista italiano

Succede anche questo, in quei pochissimi tornei non Atp che si svolgono durante l'anno: al Six Kings Slam di Riad ai tennisti sono state fatte domande che non sono necessariamente attinenti con la loro professione, come è accaduto a Jannik Sinner in questi giorni. La sua risposta non solo è diventata virale ma ancor di più quanto ha risposto a mezzo social un colosso del cinema, Will Smith. La domanda a Sinner. Dopo aver parlato della sua stagione e degli avversari, a un certo punto a Jannik viene rivolta la seguente domanda: "Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato? ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sinner, I’m in". Cosa c'è dietro il botta e risposta di Will Smith e il tennista italiano

