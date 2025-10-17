Sinner e la sua nuova auto | il bolide è famoso quanto lui
Jannik Sinner fa parlare di sé principalmente sul quadrato di gioco, ma stavolta c’entra anche la propria automobile. Jannik Sinner è un giocatore di enorme calibro internazionale. Nonsotante le difficoltà riscontrate nel 2025, in cui è stato fermo per tre mesi di stop a causa del caso Clostebol, al rientro dalla squalifica è comunque riuscito a ottenere risultati davvero eccellenti. Pensiamo, per esempio, al successo nel torneo di Wimbledon, considerato dalla maggior parte degli appassionati e addetti ai lavori come l’evento più improtante e iconico di tutto quanto il tennis. Comunque, per Sinner none siste soltanto lo sport chelo ha reso celebre. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altre letture consigliate
Terence Atmane, nuova promessa del tennis francese, racconta le sue ambizioni: allenarsi per avvicinarsi a Sinner e puntare a battere un giorno i top player come Alcaraz. ? - facebook.com Vai su Facebook
Diamo il benvenuto ad una nuova promessa del tennis, che entra a far parte dei talenti sostenuti da Intesa Sanpaolo, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini: si tratta di Jacopo Vasamì classe 2007, attualmente n. 4 al mondo nella cate - X Vai su X
Inserisci la tua nuova password - Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... Come scrive oggi.it
Fedez pubblica un estratto della sua nuova Canzone: il paragone tra Sinner e Hitler fa impallidire - Fedez pubblica su Instagram un estratto della sua nuova canzone e ce l'ha proprio con tutti. Si legge su comingsoon.it
Fedez, Elly Schlein e Jannik Sinner nelle strofe di una nuova canzone - Il rapper ha condiviso alcuni passaggi di quella che sembrerebbe essere una sua nuova canzone. tg24.sky.it scrive