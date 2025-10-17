Jannik Sinner fa parlare di sé principalmente sul quadrato di gioco, ma stavolta c’entra anche la propria automobile. Jannik Sinner è un giocatore di enorme calibro internazionale. Nonsotante le difficoltà riscontrate nel 2025, in cui è stato fermo per tre mesi di stop a causa del caso Clostebol, al rientro dalla squalifica è comunque riuscito a ottenere risultati davvero eccellenti. Pensiamo, per esempio, al successo nel torneo di Wimbledon, considerato dalla maggior parte degli appassionati e addetti ai lavori come l’evento più improtante e iconico di tutto quanto il tennis. Comunque, per Sinner none siste soltanto lo sport chelo ha reso celebre. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner e la sua nuova auto: il bolide è famoso quanto lui