Sinner che dribbling! Guardate cosa combina Jannik in palestra

I talenti di Sinner sorprendono sempre! Durante un allenamento in palestra, l'altoatesino si diverte dribblando tra gli attrezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che dribbling! Guardate cosa combina Jannik in palestra

Argomenti simili trattati di recente

Un implacabile Jannik Sinner supera ancora una volta Nole Djokovic e accede per il secondo anno di fila in finale al Six Kings Slam. 6-4; 6-2; il punteggio finale in appena un'ora di gioco. E così, sarà ancora Sinner vs Alcaraz. Una sfida che probabilmente car - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, sono 30 finali! "De Minaur diverso dal solito. Cosa mi ha aiutato" - Ora riposo" Queste le parole dell'azzurro: "Nel terzo set ho provato ad alzare il livello, ho trovato il break in avvio il che mi ha dato fiducia per servire ancora meglio. Segnala tuttosport.com

Sinner e la presenza incerta in Coppa Davis a Bologna: ecco cosa ha detto a Pechino - Sinner non ha ancora sciolto le riserve per le finali di Coppa Davis a Bologna: “Devo ancora decidere onestamente - Secondo corrieredellosport.it

Sinner sconfitto da Alcaraz agli Us Open: «Non potevo fare di più. Devo uscire dalla comfort zone» - La sconfitta non ridimensiona il percorso di Sinner, protagonista di una stagione di alto livello e ormai punto di riferimento del tennis italiano. ilgazzettino.it scrive