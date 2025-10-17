Sinner-Alcaraz quando è la finale del Six Kings Slam 2025

Riad, 17 ottobre 2025 – La finale che tutti attendevano nonostante la presenza di altri quattro atleti di grande livello. Il tennis mondiale è sempre più circoscritto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sono loro due i finalisti del Six Kings Slam 2025, torneo esibizione a Riad e senza punti valevoli per la classifica mondiale ATP, ma con un montepremi stellare e che renderà l’ultimo atto un altro grande spettacolo televisivo. Domani, sabato 18 ottobre, ci sono in palio non solo l’onore tra i due migliori tennisti mondiali, ma anche una cifra di 3.9 milioni di euro, che va ad aggiungersi al gettone di presenza di circa 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner-Alcaraz, quando è la finale del Six Kings Slam 2025

