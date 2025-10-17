Sinner-Alcaraz | la finale del Six Kings Slam 2025 non assegnerà punti La corsa ripartirà da Vienna

Nella finale del Six Kings Slam 2025, in programma domani, sabato 18 ottobre, a Riad, in Arabia Saudita, si sfideranno Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: la manifestazione è a tutti gli effetti un mero torneo d’esibizione, che non rientra nel calendario ufficiale dell’ATP e non fa parte del circuito maggiore. Per questo motivo l’ ultimo atto del torneo saudita, così come accaduto per i match precedenti, non assegnerà punti per il ranking ATP: nel duello per la corsa al numero 1 del mondo, dunque, tutto resterà invariato nel prossimo aggiornamento della classifica mondiale. Lo scorso anno, infatti, sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz disputarono lo stesso torneo d’esibizione nel corso di questa settimana del calendario ATP, e lunedì 20 ottobre non dovranno dunque scartare punti per la classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz: la finale del Six Kings Slam 2025 non assegnerà punti. La corsa ripartirà da Vienna

