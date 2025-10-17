Sinner-Alcaraz finale Six Kings Slam 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno per affrontarsi nella finale del Six Kings Slam 2025. Quella di Riad, in Arabia Saudita, è un'esibizione e non ci sono in palio punti Atp, ma il vincitore incasserà 6 milioni di dollari. Motivo più che sufficiente per entrambi i campioni per aggiungere. 🔗 Leggi su Today.it

Sinner-Alcaraz, finale dei re a Riad, show da 6 milioni - Tutto pronto a Riad per accogliere l'ennesima sfida, la sesta della stagione, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: in palio il 'Six Kings Slam' e soprattutto il montepremi da sei milioni di dollari che ... Come scrive ansa.it

Sinner Alcaraz in finale di Six Kings Slam, quando giocano: data e ora - La sfida tra Sinner e Alcaraz, finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si giocherà sabato 18 ottobre non prima delle 20 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto ... Scrive msn.com

Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam: perché la finale si gioca domani e non oggi? - Giorno di riposo a Riyadh per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che giocheranno sabato la finale del Six Kings Slam. Si legge su sport.sky.it