Sinner–Alcaraz è finale! Djokovic–Fritz per il 3° posto | appuntamento sabato 18 ottobre in diretta solo su Netflix
Riyadh. L’ANB Arena ha vissuto una serata di tennis scintillante nel Six Kings Slam. Jannik Sinner ha firmato una vittoria di grande personalità su Novak Djokovic: 6–4, 6–2, prendendosi il pass per la finalissima.. Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha superato Taylor Fritz con lo stesso punteggio, 6–4, 6–2, staccando il biglietto per la sfida al titolo.. Due partite diverse, un comune denominatore: aggressività in risposta, pulizia nei turni di battuta e capacità di alzare il ritmo nei game chiave. Sinner ha gestito con lucidità gli scambi lunghi e ha tolto tempo al rovescio di Djokovic; Alcaraz ha spezzato il timing di Fritz alternando potenza, tocchi e variazioni improvvise. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
SARÀ DI NUOVO SINNER-ALCARAZ Sinner vince la semifinale del Six Kings Slam contro Djokovic per 6-4, 6-2. Nella giornata di sabato affronterà nuovamente l'altro grande re del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, in occasione della finale del torneo. #Tut - facebook.com Vai su Facebook
#SixKingsSlam: #Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz. Jannik travolge il serbo, "la finale con Carlos? Non vedo l'ora". ? di Raffaella Coppola - X Vai su X