Riyadh. L’ANB Arena ha vissuto una serata di tennis scintillante nel Six Kings Slam. Jannik Sinner ha firmato una vittoria di grande personalità su Novak Djokovic: 6–4, 6–2, prendendosi il pass per la finalissima.. Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha superato Taylor Fritz con lo stesso punteggio, 6–4, 6–2, staccando il biglietto per la sfida al titolo.. Due partite diverse, un comune denominatore: aggressività in risposta, pulizia nei turni di battuta e capacità di alzare il ritmo nei game chiave. Sinner ha gestito con lucidità gli scambi lunghi e ha tolto tempo al rovescio di Djokovic; Alcaraz ha spezzato il timing di Fritz alternando potenza, tocchi e variazioni improvvise. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Sinner–Alcaraz, è finale! Djokovic–Fritz per il 3° posto: appuntamento sabato 18 ottobre, in diretta solo su Netflix