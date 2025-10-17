Sinner-Alcaraz ancora loro | ma la finale del Six Kings Slam vale solo 6 milioni di dollari | Orario e dove vederla

Come sempre, saranno loro due. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano di fronte in ogni finale, che valga la gloria di uno Slam oppure un assegno da capogiro messo in palio dai ricchi sauditi. L’ultimo atto del Six Kings Slam, in programma sabato 18 ottobre a Riyad, non vale nulla per le statistiche, per la classifica Atp e per la storia dello sport. È un’esibizione di lusso, che mette in palio “solo” 6 milioni di dollari. Ovviamente è una provocazione: la cifra è mostruosa, la più alta mai vista per un torneo di tennis. Ma è per ribadire che il risultato sportivo non avrà nessun impatto, se non sul portafoglio già stracolmo di Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

