Sinner-Alcaraz ancora loro | ma la finale del Six Kings Slam vale solo 6 milioni di dollari | Orario e dove vederla
Come sempre, saranno loro due. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano di fronte in ogni finale, che valga la gloria di uno Slam oppure un assegno da capogiro messo in palio dai ricchi sauditi. L’ultimo atto del Six Kings Slam, in programma sabato 18 ottobre a Riyad, non vale nulla per le statistiche, per la classifica Atp e per la storia dello sport. È un’esibizione di lusso, che mette in palio “solo” 6 milioni di dollari. Ovviamente è una provocazione: la cifra è mostruosa, la più alta mai vista per un torneo di tennis. Ma è per ribadire che il risultato sportivo non avrà nessun impatto, se non sul portafoglio già stracolmo di Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Radio1 Rai. Pierfrancesco Bellisario · Radio Uno Notizie Bed. #SixKingsSlam #Alcaraz batte #Fritz, #Sinner batte #Djokovic e, al ricchissimo torneo di Riyad, la finale sarà ancora una volta tra i due migliori tennisti al mondo. Appuntamento domani, sabato, a - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Alcaraz, ancora una volta. Al Six Kings Slam una finale da sei milioni - X Vai su X
Sinner Alcaraz in finale di Six Kings Slam, quando giocano: data e ora - La sfida tra Sinner e Alcaraz, finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si giocherà sabato 18 ottobre non prima delle 20 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto ... Lo riporta tg24.sky.it
Sinner travolge Djokovic e vola in finale: sabato sfida Alcaraz al Six Kings Slam - 2 nella semifinale del Six Kings Slam di Riad andata in onda live su Netflix. hdblog.it scrive
Sinner-Alcaraz, quando giocano? Orario, dove vedere (tv e streaming) la finale del Six Kings Slam - Che siano tornei ufficiali, Slam, o esibizioni (come in questo caso) il numero uno e il numero due al mondo spesso ... msn.com scrive