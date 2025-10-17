Sindaco Fdi suona la carica Vertice immediato dopo il voto | Nome subito e via al lancio

"La scelta del candidato? Non saremo veloci, ma velocissimi”. L’indicazione, netta, arriva dai piani alti di Fratelli d’Italia e accende un faro sul percorso per le comunali. Nessuna volontà di prevaricazione, premettono i vertici meloniani, ma "l’obiettivo è allargare la coalizione", perchè - insistono - "la parola d’ordine è guardare anche a personalità capacità di attrarre consensi aggiuntivi; allargare alla società civile più che alla società politico-civica". E ancora: "Sarà il progetto di città a coinvolgere". Un cambio di passo, in buona sostanza, che apra un nuovo capitolo. La voce dei meloniani si leva dopo il verdetto delle urne che afferma FdI come primo partito in città (sfiora il 30%) capoluogo e secondo in provincia, dopo il Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it

