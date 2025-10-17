Sindacati Giovanni Lo Schiavo è il nuovo segretario provinciale della Cisal
È Giovanni Lo Schiavo il nuovo segretario provinciale della Cisal. Lo si è deciso durante il congresso straordinario di oggi, dal titolo “La forza del cambiamento tra integrazione e solidarietà”. A Giovanni Lo Schiavo il compito di condurre la confederazione etnea fino al prossimo congresso. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
