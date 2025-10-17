Simone Schiavello ucciso a coltellate a Ostia Le accuse dopo i blitz e poi la rissa | le ipotesi dietro l' omicidio

Simone Schiavello aveva 19 anni. Ha lottato per un giorno intero, poi la drammatica notizia della sua morte. Fatale la sequenza di coltellate, tre, che lo hanno colpito delle quali una ha rescisso l'arteria femorale. Le strade di Ostia Nuova, tra il quadrilatero dello spaccio una volta fortino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

