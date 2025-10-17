Simone Schiavello ucciso a coltellate a Ostia Le accuse dopo i blitz e poi la rissa | le ipotesi dietro l' omicidio

Simone Schiavello aveva 19 anni. Ha lottato per un giorno intero, poi la drammatica notizia della sua morte. Fatale la sequenza di coltellate, tre, che lo hanno colpito delle quali una ha rescisso l'arteria femorale. Le strade di Ostia Nuova, tra il quadrilatero dello spaccio una volta fortino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

È morto Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni accoltellato a Ostia, in via Antonio Forni. Lì, in una delle strade dello spaccio, nella serata di mercoledì 15 ottobre, la vittima era stata colpita alla gamba da almeno due fendenti che gli hanno lacerato l'arteria fe - facebook.com Vai su Facebook

Muore il 19enne Simone Schiavello, accoltellato ad Ostia: fermato presunto responsabile - X Vai su X

Chi era Simone Schiavello, il 19enne ucciso a coltellate. Gli amici: «Era gentile, amava il calcio» - Aveva solo 19 anni Simone Schiavello, il giovane morto nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, dopo essere stato accoltellato tre volte ad una gamba: le coltellate gli hanno ... Segnala ilmattino.it

Accoltellato e abbandonato in strada in una pozza di sangue: Simone Schiavello muore a 19 anni - Il giovane era rimasto coinvolto in una rissa a Ostia, troppo gravi le lesioni riportate. today.it scrive

Simone Schiavello ucciso a 20 anni a Ostia, l’omicida è un pusher: l’ipotesi del delitto per droga - Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di fare luce sul rapporto tra la vittima e il suo omicida. Segnala fanpage.it