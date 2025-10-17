Simone Schiavello ucciso a 20 anni a Ostia l'omicida è un pusher | l'ipotesi del delitto per droga
L'uomo che ha ucciso il 20enne Simone Schiavello è uno spacciatore. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di fare luce sul rapporto tra la vittima e il suo omicida. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Simone Schiavello è il nome del 20enne morto questa sera al San Camillo, dopo che ieri in tarda serata era stato colpito con tre coltellate a una coscia da un'altra persona nel corso di una lite in via Forni a Ostia - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, accoltellato e lasciato in strada: morto Simone Schiavello, 20 anni - X Vai su X
Accoltellato e abbandonato in strada in una pozza di sangue: Simone Schiavello muore a 19 anni - Il giovane era rimasto coinvolto in una rissa a Ostia, troppo gravi le lesioni riportate. Da today.it
Ostia, accoltellato e lasciato in strada: morto Simone Schiavello, 20 anni - Non ce l’ha fatta Simone Schiavello, 20 anni, accoltellato a Ostia al ginocchio, dietro la gamba destra, in via Forni, e abbandonato in strada mentre perdeva molto sangue. Segnala tg.la7.it
Ostia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso - Teatro dell'omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che ... Scrive ilmessaggero.it