Simone Schiavello ucciso a 20 anni a Ostia l'omicida è un pusher | l'ipotesi del delitto per droga

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo che ha ucciso il 20enne Simone Schiavello è uno spacciatore. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di fare luce sul rapporto tra la vittima e il suo omicida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Accoltellato e abbandonato in strada in una pozza di sangue: Simone Schiavello muore a 19 anni - Il giovane era rimasto coinvolto in una rissa a Ostia, troppo gravi le lesioni riportate. Da today.it

simone schiavello ucciso 20Ostia, accoltellato e lasciato in strada: morto Simone Schiavello, 20 anni - Non ce l’ha fatta Simone Schiavello, 20 anni, accoltellato a Ostia al ginocchio, dietro la gamba destra, in via Forni, e abbandonato in strada mentre perdeva molto sangue. Segnala tg.la7.it

simone schiavello ucciso 20Ostia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso - Teatro dell'omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Simone Schiavello Ucciso 20