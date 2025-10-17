Simone Schiavello morto accoltellato a Ostia fermato il presunto autore dell' omicidio del 19enne

Un ragazzo di 19 anni, Simone Schiavello, è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato in strada a Ostia: fermato il presunto omicida. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

