Simone Schiavello morto accoltellato a Ostia fermato il presunto autore dell' omicidio del 19enne

Un ragazzo di 19 anni, Simone Schiavello, è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato in strada a Ostia: fermato il presunto omicida. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Simone Schiavello morto accoltellato a Ostia, fermato il presunto autore dell'omicidio del 19enne

Argomenti simili trattati di recente

Simone Schiavello è il nome del 20enne morto questa sera al San Camillo, dopo che ieri in tarda serata era stato colpito con tre coltellate a una coscia da un'altra persona nel corso di una lite in via Forni a Ostia - facebook.com Vai su Facebook

Ostia, accoltellato e lasciato in strada: morto Simone Schiavello, 20 anni - X Vai su X

Ostia, accoltellato e lasciato in strada: morto Simone Schiavello, 20 anni - Non ce l’ha fatta Simone Schiavello, 20 anni, accoltellato a Ostia al ginocchio, dietro la gamba destra, in via Forni, e abbandonato in strada mentre perdeva molto sangue. Riporta tg.la7.it

Accoltellato e abbandonato in strada in una pozza di sangue: Simone Schiavello muore a 19 anni - Il giovane era rimasto coinvolto in una rissa a Ostia, troppo gravi le lesioni riportate. Lo riporta today.it

Simone Schiavello muore a 19 anni, era stato accoltellato dopo una lite per la droga e abbandonato in strada: è caccia all'uomo - Simone Schiavello, 19 anni, residente a Nuova Ostia, è morto ieri in ... msn.com scrive