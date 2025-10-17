Simona Sala nuova direttrice di Rai Radio 3 | arriva il via libera del Cda
Simona Sala è la nuova direttrice di Rai Radio 3. L’altra importante nomina arrivata in queste ore è quella di Angela Mariella alla guida della Direzione per l’Offerta Informativa. Le due nomine, proposte dall’ad Giampaolo Rossi, hanno ottenuto il via libera del Cda: la scelta di Sala è passata all’unanimità, quella della Mariella ha ricevuto il solo voto contrario del consigliere, facente funzione di presidente, Antonio Marano (vicino alla Lega). Lo riferisce l’Adnkronos. Simona Sala succede ad Andrea Montanari che andrà in pensione, Angela Mariella prende il posto di Monica Maggioni, che ha lasciato l’azienda per dedicarsi alla sola scrittura e conduzione di programmi. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per fare una buona radio bisogna saper ascoltare: lo ha fatto Andrea Montanari in questi anni e lo farà, insieme a tutti e tutte noi, Simona Sala, nuova direttrice di Radio3 - X Vai su X
Novità “essenziali” per il prossimo festival, il quinto targato Carlo Conti. Confermate anche le tre giurie con pubblico, radio e sala stampa - facebook.com Vai su Facebook
Simona Sala nuova direttrice di Radio3 - Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito a Roma sotto la presidenza del consigliere facente funzioni Antonio Marano e alla presenza dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha dato via ... Si legge su msn.com
Rai, via libera a Sala a Radio3 e Mariella a Offerta Informativa - (Adnkronos) – Simona Sala nuova direttrice di Radio3 e Angela Mariella alla guida della Direzione per l’Offerta Informativa. Segnala msn.com
Rai, Simona Sala alla guida di Radio 3 - Il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato le nomine di Simona Sala come direttrice di Radio3 e di Angela Mariella alla guida della Direzione per l’Offerta Informativa. Lo riporta msn.com