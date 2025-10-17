Simona Sala nuova direttrice di Rai Radio 3 | arriva il via libera del Cda

Simona Sala è la nuova direttrice di Rai Radio 3. L’altra importante nomina arrivata in queste ore è quella di Angela Mariella alla guida della Direzione per l’Offerta Informativa. Le due nomine, proposte dall’ad Giampaolo Rossi, hanno ottenuto il via libera del Cda: la scelta di Sala è passata all’unanimità, quella della Mariella ha ricevuto il solo voto contrario del consigliere, facente funzione di presidente, Antonio Marano (vicino alla Lega). Lo riferisce l’Adnkronos. Simona Sala succede ad Andrea Montanari che andrà in pensione, Angela Mariella prende il posto di Monica Maggioni, che ha lasciato l’azienda per dedicarsi alla sola scrittura e conduzione di programmi. 🔗 Leggi su Tpi.it

