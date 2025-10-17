Simona Quadarella | Non mi aspettavo il ritiro di Titmus io voglio continuare per qualche anno

Simona Quadarella è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste dell’estate per lo sport italiano, superando i propri limiti a 26 anni e disputando un Mondiale impressionante a Singapore. La fuoriclasse azzurra ha realizzato infatti ben due record europei, conquistando l’argento iridato nei 1500 (con 15’31?79) ed un quarto posto di spessore negli 800 (con 8’12?81). “ Le medaglie sono importanti nei grandi eventi. Ma in tutte le altre gare io cerco il tempo che mi fa capire a che punto sono. Non pensavo di fare quel tempo questa estate perché, nonostante sia ancora giovane, per il nuoto sono tra le più grandi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simona Quadarella: “Non mi aspettavo il ritiro di Titmus, io voglio continuare per qualche anno”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SELFIE OLIMPICO Ecco uno scatto perfetto per rallegrare questa domenica pomeriggio! Simona Quadarella e Sofia Morini: con due atlete così, il nuoto azzurro è per forza in buone mani! #ItaliaTeam @FINOfficial_ - X Vai su X

La stabilità è l'arma segreta e la chiave di una carriera costante per Simona Quadarella Dal 2017 conquista sempre almeno una medaglia ai Mondiali, mentre agli Europei conosce solo la vittoria ? - facebook.com Vai su Facebook

Simona Quadarella: “Non mi aspettavo il ritiro di Titmus, io voglio continuare per qualche anno” - Simona Quadarella è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste dell'estate per lo sport italiano, superando i propri limiti a 26 anni e disputando ... Da oasport.it

Quadarella 'mi ha sorpreso il ritiro di Titmus, io vado avanti' - "Mi ha sorpreso molto perché mi sembrava avesse detto che a Los Angeles volesse arrivarci. Scrive sport.quotidiano.net

Quadarella: "Io, la vita da single e come gestire i record e lo studio. Pilato? Roma l'aiuterà" - 500 ai Mondiali di Singapore: "Sono uscita dalla comfort zone e vado fiera della mia costanza. Si legge su msn.com