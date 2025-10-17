Simeone | Quando ho lasciato Napoli ho pianto quattro ore e mezza in treno

Ilnapolista.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Simeone, intervistato da Dazn  prima di Torino-Napoli, ha raccontato con emozione il difficile momento del suo addio al Napoli. Le parole di Simeone. Ecco le parole di Simeone rilasciate in intervista: « Il giorno in cui stavo andando via verso Torino, mi sono messo in treno e ho pensato: come faccio a scrivere un messaggio d’addio al Napoli, alla gente e alla città? Non l’ho mai sentito come un addio, ma il viaggio durava 5 ore e penso di aver pianto 4 ore e mezza. Mi sono messo in un angolo da solo e non riuscivo a scrivere, era impossibile ». Il centravanti ha poi aggiunto: « Ho provato a scrivere, ma non ci riuscivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

