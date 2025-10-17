Simeone | Ho pianto per Napoli ora lotto per il Toro

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene: ho pianto tanto durante il viaggio da Napoli a Torino, ora mi sento in sintonia con il mondo granata e il concetto di dare tutto”: per l’attaccante Giovanni Simeone quella di domani è una sfida speciale, perché con il Toro si ritroverà di fronte al suo passato più recente, quello azzurro partenopeo. “È proprio vero il detto ‘a Napoli piangi due volte’, ho tanti amici lì e ogni tanto faccio delle videochiamate con loro perché mi manca sentire l’accento napoletano – racconta ai microfoni di Dazn in vista della gara –, l’altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

