Simeone | Ho pianto per Napoli ora lotto per il Toro

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene: ho pianto tanto durante il viaggio da Napoli a Torino, ora mi sento in sintonia con il mondo granata e il concetto di dare tutto”: per l’attaccante Giovanni Simeone quella di domani è una sfida speciale, perché con il Toro si ritroverà di fronte al suo passato più recente, quello azzurro partenopeo. “È proprio vero il detto ‘a Napoli piangi due volte’, ho tanti amici lì e ogni tanto faccio delle videochiamate con loro perché mi manca sentire l’accento napoletano – racconta ai microfoni di Dazn in vista della gara –, l’altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Simeone: “Ho pianto per Napoli, ora lotto per il Toro”

Contenuti che potrebbero interessarti

#Baroni: «#Simeone è un valore aggiunto, anche per i suoi atteggiamenti. Ngonge deve imparare a fare le cose semplici» In conferenza alla vigilia di Torino-Napoli: «#Ngonge il difficile lo sa fare bene, al #Napoli non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto» - facebook.com Vai su Facebook

Simeone, 'ho pianto per Napoli, ora lotto per il Toro' - "Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene: ho pianto tanto durante il viaggio da Napoli a Torino, ora mi sento in sintonia con il mondo gran ... Scrive tuttosport.com

Torino, Simeone da brividi: "Ho pianto 4 ore in treno mentre lasciavo Napoli" - Il Cholito Giovanni Simeone ha parlato a Dazn a poche ore dalla partita di domani contro il Napoli: "Il giorno che stavo già andando a Torino, mi sono messo in treno ... Da tuttonapoli.net

Simeone: «Quando ho lasciato Napoli ho pianto quattro ore e mezza in treno» - Giovanni Simeone racconta l’emozione del suo addio al Napoli prima di Torino- Riporta ilnapolista.it